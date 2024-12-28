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مدير عام الشؤون الفلسطينية يلتقي رؤساء اللجان ومدراء المكاتب

12/28/2024 7:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان لقاء" مع رؤساء لجان خدمات المخيمات الثلاثة عشر في المملكة ومدراء مكاتب الدائرة اليوم.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد للتواصل مع اللجان ومكاتب الدائرة في الميدان بهدف الاطلاع على أبرز المستجدات وطرح اهم المشاكل والتحديات للوصول إلى حلول بعد سماع اقتراحات الحضور .
وأكد خرفان على ضرورة إعطاء البنية التحتية الأولوية في المشاريع التي تنفذ في المخيمات بالإضافة إلى الاهتمام بالإنارة في المخيمات وصيانتها بشكل دوري و متابعة أمور النظافة التي تقوم بها الأونروا
كما وجه خرفان رؤساء اللجان ومدراء المكاتب لعقد ورشات توعوية حول المواضيع التي تهم المواطنين في المخيمات لتعود عليهم بالفائدة وتبعدهم عن الشائعات المغرضة.
كما تم بحث آلية عمل المنصة الالكترونية الخاصة بتلقي طلبات المكارم الملكية التي يتم توزيعها مرتين في العام .

وثمن الحضور خلال اللقاء الجهود الكبيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي طالما أكد على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق الا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشريف .
كما ثمن الحضور جهود الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك و يديرها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي لضمان وصول المساعدات إلى غزة .










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