ما الذي يحمله عام 2025 للديمقراطية في العالم؟

(MENAFN
- Swissinfo)
معلومات مضللة، وقوى مناهضة للنظام، والمزيد من الكراهية على الإنترنت: ما هي تداعيات عام 2024، "عام الانتخابات بامتياز"، على الحوار الديمقراطي؟ هذا ما سيتضح في عام 2025.
تم نشر هذا المحتوى على
28 ديسمبر 2024 - 09:00
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صحفي إيرلندي الأصل. عمل دومنال في مجال الأبحاث والكتابة في عدد من الدول الأوروبية قبل انضمامه إلى swissinfo في عام 2017. يغطي مجالات الديمقراطية المباشرة والسياسة وعادة ما يكون متواجداً في برن.
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صرح الوزير السويسري السابق آلان بيرسيه مؤخراً لصحيفة“لو ماتان ديمانش” (تصدر بالفرنسية أسبوعياً من لوزان)، بأنّ وضع خطّة عمل بغية“إعادة النظر في الديمقراطيّة”، يمثّل أحد مقترحاته في أشهره الأولى كأمين عام لمجلس أوروبا. فتتراجع الديمقراطية في العديد من الدول. ويعد الاستقطاب والخطاب السياسي المليء بالكراهية جزءاً من المشكلة. وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة، لصدورها عن ممثل منظمة دولية ملتزمة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
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