ما الذي يحمله عام 2025 للديمقراطية في العالم؟

MENAFN - Swissinfo) معلومات مضللة، وقوى مناهضة للنظام، والمزيد من الكراهية على الإنترنت: ما هي تداعيات عام 2024، "عام الانتخابات بامتياز"، على الحوار الديمقراطي؟ هذا ما سيتضح في عام 2025.

تم نشر هذا المحتوى على 28 ديسمبر 2024 - 09:00 13دقائق

صحفي إيرلندي الأصل. عمل دومنال في مجال الأبحاث والكتابة في عدد من الدول الأوروبية قبل انضمامه إلى swissinfo في عام 2017. يغطي مجالات الديمقراطية المباشرة والسياسة وعادة ما يكون متواجداً في برن.



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English en What does 2025 hold in store for democracy around the world? طالع المزيدWhat does 2025 hold in store for democracy around the world

Deutsch de Was bringt 2025 für die Demokratie in der Welt? الأصلي طالع المزيدWas bringt 2025 für die Demokratie in der Welt

Français fr Qu'apportera 2025 à la démocratie dans le monde? طالع المزيدQu'apportera 2025 à la démocratie dans le monde

Italiano it Cosa riserva il 2025 per la democrazia nel mondo? طالع المزيدCosa riserva il 2025 per la democrazia nel mondo

Português pt O que 2025 reserva para a democracia no mundo? طالع المزيدO que 2025 reserva para a democracia no mundo

日本語 ja 2025年、世界の民主主義はどうなる? طالع المزيد2025年、世界の民主主義はどうなる

中文 zh 2025年将为世界民主带来什么? طالع المزيد2025年将为世界民主带来什么 Русский ru Что даст год 2025 мировой демократии? طالع المزيدЧто даст год 2025 мировой демократии

صرح الوزير السويسري السابق آلان بيرسيه مؤخراً لصحيفة“لو ماتان ديمانش” (تصدر بالفرنسية أسبوعياً من لوزان)، بأنّ وضع خطّة عمل بغية“إعادة النظر في الديمقراطيّة”، يمثّل أحد مقترحاته في أشهره الأولى كأمين عام لمجلس أوروبا. فتتراجع الديمقراطية في العديد من الدول. ويعد الاستقطاب والخطاب السياسي المليء بالكراهية جزءاً من المشكلة. وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة، لصدورها عن ممثل منظمة دولية ملتزمة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

