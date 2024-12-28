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3 مجازر في غزة ومرضى مستشفى كمال عدوان يصارعون الموت

12/28/2024 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين.
وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة إلى 45 ألفا و436 شهيدا، وأكثر من 100 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفادت تقارير صحفية بأن 11 فلسطينيا استشهدوا وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شمال غزة ومنزلا وسط القطاع، كما أفاد بوقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
واستشهد 9 فلسطينيين جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في جباليا البلد والنزلة شمال قطاع غزة.
واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية عنيفة على عدة أحياء في بيت حانون شمال قطاع غزة، كما استشهدت سيدة نازحة بإطلاق نار من طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة الجندي المجهول بحي الرمال غربي مدينة غزة.
كما نسف الاحتلال عددًا من المباني السكنية في المناطق الجنوبية لمدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
الجزيرة








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