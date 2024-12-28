3 مجازر في غزة ومرضى مستشفى كمال عدوان يصارعون الموت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين.
وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة إلى 45 ألفا و436 شهيدا، وأكثر من 100 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفادت تقارير صحفية بأن 11 فلسطينيا استشهدوا وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف
إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شمال غزة ومنزلا وسط القطاع، كما أفاد بوقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
واستشهد 9 فلسطينيين جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في جباليا البلد والنزلة شمال قطاع غزة.
واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية عنيفة على عدة أحياء في بيت حانون شمال قطاع غزة، كما استشهدت سيدة نازحة بإطلاق نار من طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة الجندي المجهول بحي الرمال غربي مدينة غزة.
كما نسف الاحتلال عددًا من المباني السكنية في المناطق الجنوبية لمدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
الجزيرة
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