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وفد أمني بحريني يصل دمشق

12/28/2024 6:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل وفد بحريني يرأسه رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، اليوم السبت إلى قصر الشعب في دمشق.
ومن المقرر أن يجري الوفد العديد من اللقاءات السياسية والأمنية مع مسؤولي السلطات الجديدة في سوريا.


وسبق أن تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني يوم الأربعاء الماضي.

RT

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