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العقبة: اتفاقية تعاون بين صندوق حياة للتعليم وجمعية أبناء الشمال

12/28/2024 6:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت جمعيتا صندوق حياة للتعليم وأبناء الشمال في العقبة اليوم السبت، اتفاقية تعاون تعليمي تستهدف دعم الطلبة المتفوقين غير المقتدرين ماليا على إكمال دراستهم الجامعية بقروض ممنوحة من الصندوق.


وقال محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن التشاركية بين الجمعيتين تعتبر احد مهام الجمعيات التي تخرج في عملها عن التقليدية السائدة الى إنشاء برامج تنموية لبناء المجتمع وتطويره وتحديد احتياجاته وفق الرؤى التنموية الهادفة الى تعزيز الشراكة بين جميع القطاعات.


من جهته، أكد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية حياة في العقبة أسامة أبو طالب، أن الجمعية التي تأسست قبل 14 عاما تسعى إلى توفير الدعم المالي لطلبة الجامعات المتفوقين غير المقتدرين وحمل الأعباء المالية المجهدة والمرتفعة عنهم، موضحا أن الصندوق وفر المنح الكاملة والجزئية والقروض الحسنة لهؤلاء الطلبة، حيث ساعدت ما يزيد على 4 آلاف طالب وطالبة على إتمام دراستهم من مختلف الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

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