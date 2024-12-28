العقبة: اتفاقية تعاون بين صندوق حياة للتعليم وجمعية أبناء الشمال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقعت جمعيتا صندوق حياة للتعليم وأبناء الشمال في العقبة اليوم السبت، اتفاقية تعاون تعليمي تستهدف دعم الطلبة المتفوقين غير المقتدرين ماليا على إكمال دراستهم الجامعية بقروض ممنوحة من الصندوق.
وقال محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن التشاركية بين الجمعيتين تعتبر احد مهام الجمعيات التي تخرج في عملها عن التقليدية السائدة الى إنشاء برامج تنموية لبناء المجتمع وتطويره وتحديد احتياجاته وفق الرؤى التنموية الهادفة الى تعزيز الشراكة بين جميع القطاعات.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية حياة في العقبة أسامة أبو طالب، أن الجمعية التي تأسست قبل 14 عاما تسعى إلى توفير الدعم المالي لطلبة الجامعات المتفوقين غير المقتدرين وحمل الأعباء المالية المجهدة والمرتفعة عنهم، موضحا أن الصندوق وفر المنح الكاملة والجزئية والقروض الحسنة لهؤلاء الطلبة، حيث ساعدت ما يزيد على 4 آلاف طالب وطالبة على إتمام دراستهم من مختلف الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.
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