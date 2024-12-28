Saturday, 28 December 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أردنيون يتوقعون انخفاض ايجارات المساكن

12/28/2024 5:25:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تشير توقعات ملاك عقارات اردنيين في محافظتي إربد والمفرق شمالي الأردن إلى انخفاض مرتقب في أسعار الإيجارات السكنية خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم.

وفقًا للإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ، منهم نحو 670 ألفًا يقيمون خارج المخيمات في مختلف المدن الأردنية، بينما يعيش الباقون في المخيمات الرئيسية، مثل الزعتري والأزرق.

وقال ملاك العقارات لموقع خبرني أن انخفاض الايجارات قد يخفف الضغط على السوق الإيجاري ويوفر فرصًا أفضل للمواطنين الأردنيين والحصول على مساكن بأسعار مناسبة.

MENAFN28122024000151011027ID1109037207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث