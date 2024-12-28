أردنيون يتوقعون انخفاض ايجارات المساكن

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشير توقعات ملاك اردنيين في محافظتي إربد والمفرق شمالي الأردن إلى انخفاض مرتقب في أسعار الإيجارات السكنية خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم.

وفقًا للإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ، منهم نحو 670 ألفًا يقيمون خارج المخيمات في مختلف المدن الأردنية، بينما يعيش الباقون في المخيمات الرئيسية، مثل الزعتري والأزرق.

وقال ملاك العقارات لموقع خبرني أن انخفاض الايجارات قد يخفف الضغط على السوق الإيجاري ويوفر فرصًا أفضل للمواطنين الأردنيين والحصول على مساكن بأسعار مناسبة.