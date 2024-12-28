أردنيون يتوقعون انخفاض ايجارات المساكن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تشير توقعات ملاك عقارات
اردنيين في محافظتي إربد والمفرق شمالي الأردن إلى انخفاض مرتقب في أسعار الإيجارات السكنية خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم.
وفقًا للإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ، منهم نحو 670 ألفًا يقيمون خارج المخيمات في مختلف المدن الأردنية، بينما يعيش الباقون في المخيمات الرئيسية، مثل الزعتري والأزرق.
وقال ملاك العقارات لموقع خبرني أن انخفاض الايجارات قد يخفف الضغط على السوق الإيجاري ويوفر فرصًا أفضل للمواطنين الأردنيين والحصول على مساكن بأسعار مناسبة.
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