الاحتلال يعتقل الدكتور حسام أبو صفية

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدير مستشفى
كمال عدوان د. حسام أبو صفية، بعد ليلة من اقتحامه وحرق وتدمير معظم أقسامه.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان أمس بعد ساعات من حصاره، وأحرقت مرافقه ونكّلت بالمتواجدين داخله من مرضى ومصابين وكادر طبي، قبل أن تعتقل عددا منهم، وتُجبر آخرين على خلع ملابسهم في البرد الشديد والإخلاء القسري بالتزامن مع إطلاق نار وقصف بمحيطه.
وأفادت مصادر طبية، بأن المرضى والمصابين الذين تم إجلائهم قسرا من "كمال عدوان" إلى المستشفى الإندونيسي عاشوا "ليلةً قاسية" في وضع مزري وصعب للغاية، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا غطاء ولا طعام ولا مستلزمات.
وقالت إنّه بدء العد التنازلي لفقدان حياتهم، في ظل احتجاز الاحتلال لمعظم الكادر الصحي حتى لا يلتحقوا بالمرضى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلى أنّ الاحتلال سبق وأنّ دمّر البنية التحتية لـ "الإندونيسي" قبل إجلاء المرضى قسرا إليه.
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