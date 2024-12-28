الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة بينهم سيدة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، واليوم السبت، (15) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: نابلس، جنين، طولكرم، رام الله، والخليل، رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

الجدير ذكره، ان الاحتلال يواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديداً من الشمال، بالإضافة إلى العشرات من الطواقم الطبيّة، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، مع العلم أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة، والتي تشكل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.