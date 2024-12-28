أداة ذكية تميز الشخص المصاب بأمراض القلب قبل ظهور الأعراض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تستطيع أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في بريطانيا تمييز الأشخاص المصابين بأمراض القلب حتى قبل ظهور الأعراض عليهم.
وتقوم الأداة الثورية بفحص سجلات الطبيب العام للبحث عن "أعلام حمراء" أو إشارات خطر، والتي يمكن أن تشير إلى ما إذا كان مريض عرضة لخطر الإصابة بالرجفان الأذيني، الرجفان القلبي.
وقال الكابتن السابق بالجيش جون بينجلي والذي شارك في التجربة، إنه "ممتن حقا" لاكتشاف إصابته بالرجفان الأذيني.
وقال بينجلي إنه يتناول الآن فقط "حبتي دواء
يوميا" لتقليص الخطر المرتفع من إصابته بسكتة قد تكون مميتة.
يذكر أن الرجفان الأذيني هو حالة قلبية تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع في كثير من الأحيان، ويكون الأشخاص المصابون به أكثر عرضة للإصابة بالسكتة.
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