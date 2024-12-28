Saturday, 28 December 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أداة ذكية تميز الشخص المصاب بأمراض القلب قبل ظهور الأعراض

12/28/2024 5:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستطيع أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في بريطانيا تمييز الأشخاص المصابين بأمراض القلب حتى قبل ظهور الأعراض عليهم.
وتقوم الأداة الثورية بفحص سجلات الطبيب العام للبحث عن "أعلام حمراء" أو إشارات خطر، والتي يمكن أن تشير إلى ما إذا كان مريض عرضة لخطر الإصابة بالرجفان الأذيني، الرجفان القلبي.
وقال الكابتن السابق بالجيش جون بينجلي والذي شارك في التجربة، إنه "ممتن حقا" لاكتشاف إصابته بالرجفان الأذيني.
وقال بينجلي إنه يتناول الآن فقط "حبتي دواء يوميا" لتقليص الخطر المرتفع من إصابته بسكتة قد تكون مميتة.
يذكر أن الرجفان الأذيني هو حالة قلبية تسبب معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع في كثير من الأحيان، ويكون الأشخاص المصابون به أكثر عرضة للإصابة بالسكتة.
العربية









MENAFN28122024000208011052ID1109037168

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث