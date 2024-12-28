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الأردن.. 126 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام

12/28/2024 5:14:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.


وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 125ألفا و600 جلسة محاكمة عن بعد خلال 11 شهرا، فيما عقدت نحو 12 ألفا و400 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.
وأظهرت الأرقام أنه تم تنفيذ 3478 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام، منها 106 خلال الشهر الماضي.

ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.

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