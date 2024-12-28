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الموت يُفجع الفنانة نشوى مصطفى بأقرب الناس

12/28/2024 5:14:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة نشوى مصطفى وفاة زوجها صباح اليوم، السبت، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيكونان عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.


وقالت نشوى عبر حسابها على فيسبوك: "اللي بيحب ربنا ييجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي. تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الظهر. أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي. الله يرضى عليكم تعالوا كلكم. ادعوا له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات."

وكانت الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت مؤخرًا عن تعرضها لأزمة صحية ودخولها المستشفى بعد إصابتها بذبحة صدرية مفاجئة. وشخّص الأطباء حالتها بأنها تعاني من قصور في الشريان التاجي.


يُشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى شاركت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل إمبراطورية ميم، بدور شقيقة خالد النبوي، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

اليوم السابع

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