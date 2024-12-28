فيديو متداول لمدير مدرسة يوزع سحلبعلى الطلاب في ليبيا
التاريخ
12/28/2024 5:14:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
فيديو متداول لمدير مدرسة يوزع "سحلب"على الطلاب بسبب البرد الشديد في ليبيا
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