داخل قصور الحاشية في قرى الأسد

شجرة ميلاد غير مكتملة التزيين تنتصب وسط الصالون الكبير في قصر اللواء الركن كمال علي حسن، رئيس شعبة المخابرات العسكرية لدى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، توحي بأن العائلة رحلت على عجل قبل الانتهاء من مهمة التزيين.











شجرة ميلاد في صالون منزل كمال علي حسن

زارت ((الشرق الأوسط)) المنزل بعدما أصبح بعهدة أحد الفصائل المسلحة التابعة لإدارة العمليات العسكرية في القيادة العامة التي تقودها ((هيئة تحرير الشام))، وذلك بعد نحو 4 أيام على دخولها دمشق.



ويقول قائد المجموعة (مفضلاً عدم ذكر اسمه): ((تم تفريغنا لمهمة حماية الممتلكات والقصور في هذه المنطقة (قرى الأسد) لأنها تعرضت للسلب والنهب فور هروب أصحابها)).









شعار القيادة العامة للعمليات العسكرية في صالون منزل رئيس الاستخبارات العسكرية الهارب



وفي حين أن معظم المنزل متروك على حاله، ينام المسلحون على فرشات إسفنجية في الصالون قرب موقد الحطب، ويستخدمون المطبخ لأداء حاجياتهم، بينما يقضون النهار في الخارج بالحراسة.

وبدت علامات السلب والنهب التي سبقت وصول المجموعة واضحة للعيان؛ فلا شاشات تلفزيون أو غسالات، كما اختفت غالبية الأدوات الكهربائية.

ولا تبدو على المسلحين أي علامات اهتمام بالتفاصيل الفاخرة من ثريات كريستال إيطالي أو أثاث أو ستائر حريرية أو أسرّة وثيرة أو مستودع المشروب المستورد، وبعضه صناديق من النبيذ الفاخر الذي يناهز سعر زجاجة منه 2800 دولار.

كل ذلك بالنسبة إليهم دليل إضافي على حياة البذخ التي عاشها رجال السلطة المنهارة على حسابهم.



ويقول أحدهم: ((عندما يدخل جيشهم إلى منزلنا ومناطقنا لا يتركون أبواباً أو بلاطاً أو حديداً أو شرائط كهربائية داخل الجدران. يقومون بالتعفيش المنهجي فلا يبقى من بيوتنا إلا هياكل عظمية... هل كانوا فعلاً يحتاجون ذلك؟)).

يطرح سؤاله الأخير وهو يشير إلى فخامة منزل حسن الممتد على 4 طوابق يمكن التنقل عبرها بواسطة مصعد كهربائي وتتضمن أجنحة نوم ومعيشة متفرقة، إضافة إلى قاعة رياضة خاصة وحديقة ومسبح كبيرين، كما يظهر في هذا الفيديو.









كمال علي حسن



ولمن لا يعرف كمال علي حسن، فهو بالإضافة إلى حمله رتبة لواء ركن، كان يُطلق عليه معارضون أوصافاً كثيرة، منها ((مهندس المهمات القذرة)) و((ملياردير الأمن)) و((راعي الشبيحة))، وغير ذلك من نعوت تعكس نفوذ الرجل الذي تلاحقه اتهامات الفساد والتنكيل.



وجاءت ترقيته العسكرية إلى لواء ركن قبل نحو عام، على رغم إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية. ومن أبرز المهام التي أشرف عليها حسن عمليات التعذيب التي نُفذ جزء كبير منها في فرع أمني بقيادته ووثّقته صور عُرفت بـ((ملفات قيصر)).



أما كونه مليارديراً؛ فلأنه شكّل، بحسب اتهامات المعارضة، ((عقدة رئيسية)) في حلقة التخادم الاقتصادي الضيقة المرتبطة بالأسد، إضافة إلى ممارسة الابتزاز على نطاق واسع لا سيما لأهالي المعتقلين.



ولعب حسن دوراً في رعاية عدد من الميليشيات والعصابات الناشطة عبر الحدود اللبنانية - السورية، المختصة بالخطف مقابل فدية والابتزاز الجنسي وجمع الأتاوات وأبرزها عصابة شخص يدعى ((شجاع العلي)).



و((قرى الأسد))، حيث يقع قصر كمال علي حسن، هي كما يعفور المجاورة، تجمع للقصور والفيلات التي تملكها حاشية بشار وأسماء الأسد من رجال أعمال وقادة أمنيين وعسكريين برتب رفيعة.



وتقع عند هضبة مرتفعة في ريف دمشق الغربي، على بعد نحو نصف ساعة من العاصمة ومثلها من الحدود اللبنانية التي فروا عبرها لحظة هروب قائدهم، تاركين خلفهم كل شيء إلا أموالهم وذهبهم.



وتردد أن مُسيّرة إسرائيلية كانت استهدفت ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والرجل الثاني في نظامه، في أحد قصوره بهذه المنطقة، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.



وفيما تشير لافتات صغيرة إلى أزقّة تؤدي إلى بعض الفيلات والمزارع الخاصة، إلا أن قصور الدائرة الضيقة من الحاشية تنتصب خلف أسوار عالية فلا يظهر منها للعيان إلا أسقفها أو أشجار الحدائق المنمَّقة فيها، ويحتاج التعرف إليها مقاطعة دقيقة للمعلومات مع أطراف متعددة.



ومثال على ذلك مجمَّع القاطرجي الفخم، الذي يعود لرجل الأعمال السوري المقرب من الأسد محمد براء قاطرجي الذي كان مدرجاً على لائحة العقوبات الأميركية، ويُعتقد أن إسرائيل قتلته بغارة استهدفته في هذه المنطقة منتصف يوليو (تموز) الماضي.











محمد براء قاطرجي مع بشار الأسد

ويعاكس بياض أسوار هذه القصور المزينة بأشجار عالية وزرع منمّق ومجسَّمَيْن على شكل أسدَيْن وُضِعا من جهة وأخرى للبوابة الضخمة، المساحات القاحلة والمهملة المحيطة به.



ويتوزع المجمع على طرفَي الطريق المعروف بين السكان بـ((شارع القاطرجي)). ويبدو أن مزيداً من أعمال البناء كانت تجري فيه حتى وقت قريب، كما يُظهِر هذا الفيديو.



ويقول قائد المجموعة المكلفة حماية المكان لـ((الشرق الأوسط)) إن ((غالبية القصور التي هرب أصحابها فُرّغت من كل ما يمكن حمله والاستفادة منه. فالقرى السورية المحيطة لقرى الأسد، وإن كانت على عهده، لكنها تعيش فقراً مدقعاً)).

وإذ تبدو ((قرى الأسد)) أو منطقة القصور، كما تُسمَّى، بقعة خارجة عن السياق العام لجهة حسن التنظيم المدني، وتسلسل القصور والمنازل الفاخرة وترقيمها، والأشجار والنبات الكثيفة والنظافة العامة، تصدمك المناطق والقرى الملاصقة لها بكونها أحزمة بؤس فاقع بكل المعايير.



فحتى الكهرباء التي كانت تغذي تلك المنطقة الثرية بـ((خط ذهبي)) لا ينقطع، لم تشمل هؤلاء الجيران المعدَمين الذين شكّلوا قاعدة صلبة للنظام، على أرضيات طائفية في معظم الحالات.



وفي وقت يستوقفك مقر شرطة ببناء حديث عند مدخل القرى، بعكس أفرع الشرطة والأمن في بقية مناطق العاصمة، تعلم أن أمن المنطقة لا يتوقف عليه، وإنما على مقار ((الفرقة الرابعة)) الممتدة على طول الطريق السريع المؤدي إليها، والحواجز العسكرية الكثيرة التابعة لها، التي تسلَّمتها اليوم فصائل من القيادة العامة لـ((هيئة تحرير الشام)). لكن دبابات هذه الفرقة لا تزال على جانبي الطريق>



وبينما تجول بنا السيارة بين القصور المختبئة خلف أسوار عالية، يشير مرافقي إلى موقع وُجِد فيه قبل يومين مخزن لـ((الكبتاغون))، وقال: ((وصلت إلينا إخبارية عن معمل (كبتاغون) هنا بين هذه القصور. توجهت قوة مسلحة لمداهمته، لكنه كان فارغاً، ولم يبقَ منه إلا آثار لأكياس وطرود)).



وأضاف أن ((غالبية المخبرين والوشاة الذين كانوا يعملون لدى النظام سابقاً رفعوا العَلَم الجديد، وأصبحوا يتوددون إلينا ويريدون العمل لدى الهيئة الآن، ولكن لا يمكن الوثوق بهم كثيراً)). وأضاف: ((أفضل ما يقومون به هو الوشاية عن سرقة، أو دخول أحد الأشخاص إلى قصر لإحراق أدلَّة وإخفاء وثائق)).



وبالفعل، بعد أيام من البحث عن قصر يسار إبراهيم، الذراع المالية لأسماء الأسد، الذي ذكرت تقارير أنه رافق بشار إلى موسكو يوم الهروب، جاءت إخبارية بأن ثمة حريقاً في حديقة القصر.











يسار إبراهيم

توجهت مجموعة من مسلحي الهيئة، فإذا بسيدة تعمل لدى عائلة إبراهيم يرافقها عنصر من الحرس الجمهوري، بحسب هويته التي اطلعت عليها ((الشرق الأوسط))، يقومان بحرق المستندات والوثائق المتروكة في المنزل كافة. أُصيبا بهلع شديد وسلَّما ما بقي من أوراق وسيارتهما وسلاح للمسلحين.



واللافت أن كثيراً مما عاينته ((الشرق الأوسط)) بين الوثائق والأوراق المضبوطة مرتبط بلبنان؛ من خرائط لمناطق معينة وقصاصات صحف تفصيلية للتغطيات الصحافية لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وتداعياته.



ويسار إبراهيم هو رجل أعمال تُتهَم أسماء الأسد بـ((اختراعه)) لإطاحة إمبراطورية رامي مخلوف، ابن خالة بشار؛ فكان الواجهة الاقتصادية والمالية للإمبراطورية الجديدة للعائلة الحاكمة.



وبدأ إبراهيم مساره بأن أنشأ شركة اتصالات يمتلك ((الحرس الثوري)) الإيراني جزءاً كبيراً منها، ثم استولى على شركتي الاتصالات الرئيسيتين في سوريا، وهما ((إم تي إن)) و((سيريا تل)) (وكانت من حصة مخلوف). كما أنشأ عدداً من الشركات في ملاذات ضريبية للالتفاف على العقوبات الدولية وإدارة الأموال المتأتية من تجارة ((الكبتاغون)).



تتساءل: لماذا قد يحتفظ رجل من عيار يسار إبراهيم بقصاصات صحف عن اغتيال الحريري وخريطة لمرجعيون وحرمون اللبنانيتَيْن، مؤرشفة بدقة وعناية، مع ملاحظات بخط اليد أعلى الصفحات؟ وماذا يخبِّئ ما أُتلف من أوراق ومستندات أو ما لم يُكتشف بعد؟



أسئلة كثيرة قد لا تتم الإجابة عنها إلا بملاحقة هؤلاء الرجال والنساء وإحالتهم إلى محاكمات يكشفون فيها ماضيهم وماضي بلدَيْن ارتبط مصيرهما بالرغبة حيناً، وبالإكراه أحياناً.



احتمال بعيد. على الأقل في الوقت الحالي.-(الشرق الأوسط)

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