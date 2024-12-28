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2024.. الأردن بقيادته الهاشمية يرسخ دوره المحوري نصرة لغزة والقضية الفلسطينية

12/28/2024 4:23:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في إطار جهوده الدؤوبة ودوره المحوري في إرساء السلام في المنطقة تظل القضية الفلسطينية، ودرتها القدس، في صميم الموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل الدولية والعربية باعتبارها أولوية أردنية هاشمية لتحقيق السلام العادل كسبيل لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.

وفي خضم الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة والضفة الغربية، يبرز تأكيد جلالة الملك في لقاءاته مع قادة الدول وعبر منصات المنظمات الدولية على أهمية التحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مواصلا الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا للوصاية الهاشمية.

وفي لقاء مع قيادات دينية مسيحية وإسلامية من القدس والأردن قدّم جلالته منحة لدعم تأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية الدولية، ومنحة إضافية لترميم تذهيب الزخارف التاريخية في قبة الصخرة المشرفة، ترسيخا لمفهوم الأخوة الإنسانية وتجسيدا لجهود الأردن في رعاية وصيانة المقدسات الدينية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.

وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب سليمان السعود، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات جلالته في جميع اللقاءات والمناسبات والخطابات على المستويين المحلي والدولي.

وأكد السعود أن جلالة الملك يولي القضية الفلسطينية اهتماماً بالغاً، وأن الأردن بقيادة جلالته كان أول من حذر من خطورة عدم إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأهمية منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة؛ لتجنيب المنطقة الفوضى وعدم الاستقرار.

وأشار النائب السعود إلى جهود الأردن، بتوجيهات جلالة الملك، منذ اندلاع الحرب على غزة لكسر الحصار على القطاع، وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع ودعم صمودهم، وتكثيف الجهود دوليا لإيصال المساعدات عبر الإنزالات الجوية والقوافل البرية.

كما أشار إلى المبادرات الأردنية، بتوجيهات من جلالة الملك، لإنشاء المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، وإطلاق مبادرة استعادة الأمل لمبتوري الأطراف في غزة، وغيرها من المبادرات الإنسانية التي من شأنها التخفيف على الأهل في غزة والضفة الغربية في ظل العدوان الإسرائيلي المتصاعد.

وشدد النائب السعود على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والمبادرات الملكية في إطار الوصاية الهاشمية التي تهدف لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية في المدينة، في ظل الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمتطرفين اليهود لساحات المسجد الأقصى المبارك.

بدوره، لفت أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إلى أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك، لاسيما تجاه القضية الفلسطينية، شكلت أنموذجاً دولياً يُحتذى به في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، مبينا أنها ترتكز على أبعاد شرعية وإنسانية وقانونية في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، ما أكسبها احتراماً دولياً واسعاً.

وأوضح كنعان أن عام 2024 كان بارزاً على صعيد الدبلوماسية الأردنية ، وشهد جهدا دبلوماسيا أردنيا قل نظيره للدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة والضفة الغربية، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وارتفاع وتيرة التضييق على الشعب الفلسطيني.

وبين أن الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك والمستندة إلى إرث تاريخي، تجسد نهجا هاشمياً أصيلاً وواجباً أخلاقياً تجاه الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وهويته وعروبة أرضه، مبينا أن الأردن كان وما يزال صوتاً مسموعا ومدافعا قويا عن الحق الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، ومتصدياً للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاحتلال والاستعمار.

ولفت إلى الجهد الدبلوماسي المكثف لجلالة الملك هذا العام، وما تخلله من مشاركات في الاجتماعات الأممية والقمم العربية الإسلامية واللقاءات والاتصالات لعرض معاناة الشعب الفلسطيني، والدعوة لتحرك دولي عاجل لإنهاء الاحتلال، ووقف الحرب على غزة والممارسات الإسرائيلية العدوانية في الضفة الغربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

واعتبر كنعان أن المواقف الأردنية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، جزء أصيل من مسيرة العطاء الهاشمي الممتدة منذ الثورة العربية الكبرى، وتستند إلى مبادئ الحق ونصرة المظلوم، ونشر قيم التسامح والتعايش.

وأكد رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان العين مازن دروزه، أن الحراك الدبلوماسي الأردني المتواصل بقيادة جلالة الملك منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية قبل ربع قرن، يجسد دعماً تاريخياً وثابتاً لفلسطين وشعبها، ويعكس التزاما أردنيا راسخا بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتعزيز الدعم العالمي لقضيتهم العادلة.

وقال إن جهود جلالة الملك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، أسهمت في وضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية للعمل على وقف الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم وخاصة في قطاع غزة.

واعتبر دروزة، أن جلالة الملك ما زال في طليعة المدافعين عن الشعب الفلسطيني؛ واستطاع بدبلوماسية وازنة ومؤثرة إحداث تحولات لافتة في كثير من المواقف الدولية ومراكز صنع القرار حيال خطورة ما يجري من انتهكات كبيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتبعات التصعيد الإسرائيلي على المنطقة والإقليم.-(بترا)

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