Saturday, 28 December 2024 09:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكاكاو أفضل من البيتكوين في 2024

12/28/2024 3:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- منحت وكالة "بلومبرغ" الكاكاو لقب السلعة الأفضل أداء في العام 2024، حتى أن مكاسب الكاكاو تجاوزت عملة "البيتكوين" التي حلقت خلال هذا العام.
ورغم أن الكاكاو حصد لقب أفضل سلعة في العام 2024، إلا أن عملة "البيتكوين" اعتبرت الأصل الأكثر مراقبة هذا العام، حيث حطمت في مطلع ديسمبر الجاري مستوى 100 ألف دولار.


وقالت "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات التداولات، إن أسعار المكون الرئيسي للشوكولاتة تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ بداية عام 2024 بسبب النقص الهائل في الإمدادات مع استمرار مشكلات الطقس في غرب إفريقيا.


وفي مطلع يناير الماضي، جرى تداول العقود الآجلة للكاكاو عند مستوى 4000 دولار للطن، وفي منتصف ديسمبر الجاري بلغت العقود ذروتها عند 12700 دولار للطن، وفقا لبيانات "تريدنغ إيكونوميكس".


من جهته أفاد موقع الأخبار MarketWatch بأن مكاسب "البيتكوين" تعتبر باهتة مقارنة بعقود الكاكاو.


وارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" منذ بداية العام الجاري 2024 بنسبة 129%، محققة مكاسب وازنة لمن استثمروا فيها.

RT

MENAFN28122024000208011052ID1109036577

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث