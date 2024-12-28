الكاكاو أفضل من البيتكوين في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- منحت وكالة "بلومبرغ" الكاكاو لقب السلعة الأفضل أداء في العام 2024، حتى أن مكاسب الكاكاو تجاوزت عملة "البيتكوين" التي حلقت خلال هذا العام.ورغم أن الكاكاو حصد لقب أفضل سلعة في العام 2024، إلا أن عملة "البيتكوين" اعتبرت الأصل الأكثر مراقبة هذا العام، حيث حطمت في مطلع ديسمبر الجاري مستوى 100 ألف دولار.



وقالت "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات التداولات، إن أسعار المكون الرئيسي للشوكولاتة تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ بداية عام 2024 بسبب النقص الهائل في الإمدادات مع استمرار مشكلات الطقس في غرب إفريقيا.



وفي مطلع يناير الماضي، جرى تداول العقود الآجلة للكاكاو عند مستوى 4000 دولار للطن، وفي منتصف ديسمبر الجاري بلغت العقود ذروتها عند 12700 دولار للطن، وفقا لبيانات "تريدنغ إيكونوميكس".



من جهته أفاد موقع الأخبار MarketWatch بأن مكاسب "البيتكوين" تعتبر باهتة مقارنة بعقود الكاكاو.



وارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" منذ بداية العام الجاري 2024 بنسبة 129%، محققة مكاسب وازنة لمن استثمروا فيها.

RT