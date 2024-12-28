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روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لقتل ضابط رفيع المستوى

12/28/2024 3:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، السبت، أنه أحبط مؤامرة لأجهزة المخابرات الأوكرانية لاغتيال ضابط روسي كبير ومدون عسكري، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
ويأتي ذلك بعد أن قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي إيغور كيريلوف، إضافة إلى عسكري آخر، بانفجار وقع في موسكو.
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنه تم اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل كيريلوف، التي تبنت أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤوليته.
سكاي نيوز








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