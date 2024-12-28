تقدم النيابية تدين بأشد العبارات احراق مستشفى كمال عدوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت كتلة تقدم النيابية حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي كمال عدوان في شمال قطاع غزة وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه معتبرة أن هذه الجريمة انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب تمارس في القطاع.



وقالت الكتلة في بيان لها وعلى لسان رئيسها النائب رائد رباع الظهراوي ان استهداف المستشفى جريمة حرب وانتهاكا سافرا لأحكام القانون الإنساني الدولي ويعد تصعيدا خطيرا وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.



وأكد الظهراوي واعضاء الكتلة على الرفض القاطع لهذا العمل الشنيع الذي يعتبر تدميرا ممنهجا ومستنكرا للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع، مؤكدين موقف الكتلة الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لحرب الابادة وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية ووقف الحرب على قطاع غزة.



وشددت الكتلة واعضائها على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات والقطاع الصحي.



وحملت الكتلة الكيان الاسرائيلي مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى مؤكدة الرفض المطلق وإدانتها لهذا الاستهداف الممنهج للمرافق والكوادر الطبية.