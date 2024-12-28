العميد رجب: استشهاد الرائد حسين نصار أثناء تأديته واجبه الوطني في مخيم جنين

العميد رجب: استشهاد الرائد حسين نصار أثناء تأديته واجبه الوطني في مخيم جنين
التاريخ
12/28/2024 3:09:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله /PNN- أعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، استشهاد
الرائد/ حسين أحمد حسن نصار، مرتب حرس الرئيس، أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن عملية "حماية وطن" في مخيم جنين.
والشهيد نصار من مدينة يطا شمال الخليل.
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