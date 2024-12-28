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العميد رجب: استشهاد الرائد حسين نصار أثناء تأديته واجبه الوطني في مخيم جنين

12/28/2024 3:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- أعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، استشهاد

الرائد/ حسين أحمد حسن نصار، مرتب حرس الرئيس، أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن عملية "حماية وطن" في مخيم جنين.

والشهيد نصار من مدينة يطا شمال الخليل.

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