جمعية بيت لحم العربية للتاهيل تطلق حملة لجمع التبرعات لتوفير علاجات سمعية للاطفال الذين زرعوا قوقعات

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت جالا / PNN /أطلقت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل حملة لجمع تبرعات بهدف توفير معالجات سمعية للأطفال الذين قاموا بعمليات زراعة القوقعة أو الذين يحتاجون معينات سمعية.
واكدت الجمعية العربية إن توفير هذه الأجهزة سوف يمكن الأطفال من التواصل بشكل فعال، والوصول إلى التعليم، والمشاركة الكاملة في المجتمع.
كما اكدت الجمعية العربية للتاهيل ان هذه الحملة لا تهدف فقط لجمع التبرعات، بل ستساهم في خلق مجتمع أكثر شمولية حيث سيتمكن الأطفال ذوي الصعوبات السمعية الشديدة من الحصول على الأدوات التي يحتاجون من أجل ضمان وصولهم للتعليم والمشاركة الاجتماعية، وتحقيق إمكانياتهم الكاملة من خلال الدعم الذي سيقدمه المتبرعون.
ودعت الجمعية العربية كل الخيرين للانضمام لهذه الحملة التي ستغير حياة العديد من الأطفال.
لمعرفة المزيد عن الحملة أو للمساهمة، يرجى زيارة صفحة الحملة الخاصة بنا:
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