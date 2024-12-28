جمعية بيت لحم العربية للتاهيل تطلق حملة لجمع التبرعات لتوفير علاجات سمعية للاطفال الذين زرعوا قوقعات

MENAFN - Palestine News ) بيت جالا / PNN /أطلقت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل حملة لجمع تبرعات بهدف توفير معالجات سمعية للأطفال الذين قاموا بعمليات زراعة القوقعة أو الذين يحتاجون معينات سمعية.

واكدت الجمعية العربية إن توفير هذه الأجهزة سوف يمكن الأطفال من التواصل بشكل فعال، والوصول إلى التعليم، والمشاركة الكاملة في المجتمع.

كما اكدت الجمعية العربية للتاهيل ان هذه الحملة لا تهدف فقط لجمع التبرعات، بل ستساهم في خلق مجتمع أكثر شمولية حيث سيتمكن الأطفال ذوي الصعوبات السمعية الشديدة من الحصول على الأدوات التي يحتاجون من أجل ضمان وصولهم للتعليم والمشاركة الاجتماعية، وتحقيق إمكانياتهم الكاملة من خلال الدعم الذي سيقدمه المتبرعون.

ودعت الجمعية العربية كل الخيرين للانضمام لهذه الحملة التي ستغير حياة العديد من الأطفال.



لمعرفة المزيد عن الحملة أو للمساهمة، يرجى زيارة صفحة الحملة الخاصة بنا:

