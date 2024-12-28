لمواجهة ترامب.. الديمقراطيون سيطبقون درسا تعلموه من الجمهوريين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن السلطة القضائية في البلاد ستكون واحدة من أقوى الحواجز بمواجهة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ووفق صحيفة "بوليتيكو" فإنه في أقل من شهر، سيجد الديمقراطيون المنتخبون أنفسهم يتمتعون بسلطة أقل بكثير في واشنطن، مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض مما يؤدي إلى مشهد حيث ستكون قدرتهم على الصراع مع صعبة.



وأضافت "بوليتيكو" أنه إذا كان القادة الديمقراطيون قد تعلموا شيئا واحدا من الجمهوريين على مر السنين، فهو أنه في بعض الأحيان، يمكن أن تكون السلطة القضائية أفضل حصن ضد حصول الحزب المعارض على ما يريد.

كما ذكر أنتوني أدراغنا أمس الجمعة، وافق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على 235 من اختيارات بايدن القضائية، متجاوزين بذلك ترشيحات ترامب القضائية الأولى التي بلغ عددها 234.



وفي هذا الصدد قال شومر: "لا أعرف بالضبط ما سيفعله ترامب. لكن يمكنني أن أخبرك بهذا: ستكون السلطة القضائية واحدة من أقوى حواجزنا - إن لم تكن الأقوى - ضد ما يفعله".



وكان شومر أطلق قبل أربع سنوات، خطة جنبا إلى جنب مع الرئيس جو بايدن لاستخدام أغلبية الحزب في مجلس الشيوخ لإعطاء الأولوية ليس فقط لتمرير التشريعات، ولكن أيضا لدفع أكبر عدد ممكن من الترشيحات القضائية.



والنتيجة، وفق شومر: "عندما بدأنا، كنا نعلم أنه سيكون من الصعب جدا القيام بأكثر مما فعله ترامب. لكننا فعلنا: حصلنا على 235، تم تعيين أكثر من ربع القضاء الفيدرالي من قبل مجلس الشيوخ والرئيس".



وحول إنجازات بايدن التي سيحاول الجمهوريون تفكيكها قال شومر: سيأتون إلى كل شيء. ولديهم العديد من الأجزاء المختلفة من ماغا: الأشخاص المناهضون لحقوق المرأة؛ الأشخاص المناهضون للبيئة؛ الأشخاص المناهضون لحقوق العمال وحقوق النقابات؛ الأشخاص المناهضون للمستهلك. سيستخدمون القضاء بكل طريقة ممكنة".



وحول موازنة الأولويات قال شومر: "عندما شرعت، أردت أن أفعل كلا الأمرين: أن يكون لدي سجل تشريعي كبير، ولكن في نفس الوقت، الحصول على تأكيد لأكبر عدد ممكن من القضاة لأننا كنا نعلم أن ترامب قد حمل المنصة بالعديد من قضاة ماغا، وكان تحقيق التوازن مهما. وكلما زاد العدد كان ذلك أفضل... في وقت حيث يوجد المزيد من الجمود التشريعي وهناك محاولة لاستخدام القضاء للتشريع بالفعل، فإن وجود قضاة ليسوا قضاة ماغا، وليسوا قضاة متطرفين، هو أكثر أهمية من أي وقت مضى"، وفق تعبيره.



ومن المقرر أن تقام مراسم تنصيب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، ظهر يوم 20 يناير 2025، حيث سيؤدي ترامب اليمين الدستورية على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي.

RT