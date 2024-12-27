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نزيل بـإصلاح الزرقاء يجتاز متطلبات الحصول على الماجستير

12/27/2024 4:21:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اجتاز نزيل في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء، متطلبات حصوله على شهادة الماجستير، وأداء امتحان مسار الشامل أثناء محكوميته.
وقال والد النزيل إن ابنه، وبعد اسكماله لمتطلبات الحصول على الماجستير، صدر بحقه قرار قضائي أصبح بموجبه نزيلاً في المركز.
وأضاف، إن ابنه كان أنهى المواد المطلوبة بنجاح، ما أهله للتقدم للامتحان الشامل للحصول على درجة الماجستير، لكن القرار القضائي الذي صدر بحقه حال دون تمكنه من استكمال ذلك.
وأشار إلى أنه راجع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، طالباً السماح لابنه بالتقدم للامتحان الشامل لأن ابنه بعد انتهاء فترة محكوميته، سيكون قد تجاوز الفترة القانونية، للحصول على شهادة الماجستير.
وبيّن أنه تفاجأ من سرعة استجابة طلبه واهتمام العاملين بالإدارة الذين ساعدوه للحصول على الدرجة العلمية في إطار النهج الإصلاحي الذي تتبعه مديرية الأمن العام في عملها بمراكز الإصلاح، وتقوم فيه بمساعدة النزلاء على ممارسة حياتهم طبيعيا في المجتمع، بعد انتهاء فترات حكمهم.
ولفت إلى أن الإدارة وفرت لابنه أجواء مناسبة لاستكمال دراسته، وساعدته على اقتناء الكتب والملخصات والمواد العلمية التي يحتاجها، وسمحت له بقضاء ساعات دراسية إضافية في مكتبة المركز.
وأشار إلى أن إدارة المراكز نسقت مع جامعته (مؤتة)، وسهلت له إجراءات القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية، كما نقل لمركز إصلاح وتأهيل الكرك الأقرب للجامعة، لتسهيل وصول لجنة الجامعة لمتابعة امتحاناته في مركز الإصلاح.
وتقدم والد النزيل بالشكر والامتنان إلى مديرية الأمن العام على سرعة وسهولة إجراءات نقل ابنه من مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء إلى مركز الكرك، وتوفير الأجواء المناسبة والكتب في مدة زمنية لم تتجاوز الـ48 ساعة، وقد تقدم للمسار الاول الأحد الماضي، وللمسار الثاني الثلاثاء الماضي.
من جانبه، قال مدير إدارة مراكز الإصلاح العميد فلاح المجالي، إنه وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء د. عبيدالله المعايطة، جرى تجاوز المعوقات لتمكين الطالب من التقدم للامتحان المعني للحصول على شهادة الماجستير. -(بترا)

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