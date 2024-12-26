استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت، اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بعد ارتفاعها قبل عطلة عيد الميلاد، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 20 دولارا ليصل إلى 2655 دولارا للأوقية الواحدة.
واستقر، قبيل اغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي عند 43335 نقطة، كما استقر مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 20061 نقطة.
واستقر ايضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6043 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) قليلا، ليغلق عند 69.51 دولار للبرميل الواحد.
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