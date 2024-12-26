استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت، اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بعد ارتفاعها قبل عطلة عيد الميلاد، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 20 دولارا ليصل إلى 2655 دولارا للأوقية الواحدة.



واستقر، قبيل اغلاق مداولات اليوم، مؤشر الصناعي عند 43335 نقطة، كما استقر مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 20061 نقطة.



واستقر ايضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6043 نقطة.



إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) قليلا، ليغلق عند 69.51 دولار للبرميل الواحد.