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خطة أمنية شاملة خلال امتحانات تكميلية التوجيهي

12/26/2024 3:16:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الأمن العام، الخميس، جملة من الإجراءات الأمنية والمرورية الشاملة، بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في دورتها التكميلية لمساعدة الطلاب والكوادر التعليمية، وبما يكفل اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة.
وقالت المديرية، إن هذه الإجراءات شملت الجوانب الأمنية والمرورية والإسعافية لتوفير البيئة الآمنة للطلبة طيلة فترة الامتحانات من خلال الوحدات الشرطية المعنية.
وأشارت إلى أن الإدارات المرورية ستعمل على زيادة انتشارها الأمني ودورياتها بالتعاون والتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، وبما يضمن ضبط كافة المخالفات المرورية الخطرة والمسببة للازدحامات المرورية.
وأضافت أن كوادر الدفاع المدني ستعمل على تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة داخل قاعات الامتحان عند الحاجة من خلال المسعفين الموجودين في المراكز والمدارس كافة.
وأهابت مديرية الأمن العام بالطلبة وأولياء أمورهم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وتجنب التجمع والازدحام على أبواب المدارس، حفاظاً على مصلحة أبنائهم الطلبة.








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