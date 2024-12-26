الجامعةُ الأردنيّةُ تحقّقُ أعلى نسبة استجابةٍ في الأردنّ لتصويبِ المخرجاتِ الرّقابيّةِ وإنهائها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حقّقتِ الجامعةُ الأردنيّةُ أعلى نسبة استجابةٍ بينَ المؤسّساتِ جميعِها في الأردنّ في تصويبِ المخرجاتِ الرّقابيّةِ وإنهائها وفقًا لتقريرِ ديوانِ المحاسبة للعام 2023، بنسبةٍ بلغَت 94%.
والجامعةُ الأردنيّةُ إذْ تحقّقُ الإنجازَ تلوَ الانجاز؛ لتؤكّدَ شعارَ حوكمةِ عمليّاتِها "حاكميَّةٌ رشيدةٌ وإدارةٌ معاصرة"، ضمنَ خطّتِها الإستراتيجيّةِ (2022-2027)، بعدّه أحدَ الغاياتِ الإستراتيجيّة.
وترنو خطّةُ الجامعةِ الإستراتيجيّةِ إلى تعزيزِ ممارساتِ الحاكميّةِ الرّشيدةِ متضمّنةً التّشاركيّة، والشّفافيّة، والعدالة، والمساءلة، والفعاليَّة، إضافةً إلى ترسيخِ ممارساتِ ضمانِ الجَودة، وتجذيرِ قيمِ الجَودةِ والاعتماد، و تطويرِ الأداءِ المؤسّسيّ؛ لمواكبةِ أفضلِ الممارساتِ العالميّة، إضافةً إلى تعزيزِ التّحوُّلِ الرَّقْمِيّ، وأتمتةِ العمليّاتِ والإجراءات.
ويستندُ هذا الإنجازُ إلى رؤيةِ الجامعة؛ لتكونَ قائدةً للتّحوّلِ العلميّ، والتّكنولوجيّ، والاقتصاديّ، والاجتماعيّ، والثّقافيّ، ومتميّزةً في أداءِ دورِها في تطويرِ الدّولةِ الأردنيّةِ وتحديثِها، ورائدةً في خدمةِ المجتمعِ المحليّ، والعالميّ.
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