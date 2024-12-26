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الجامعةُ الأردنيّةُ تحقّقُ أعلى نسبة استجابةٍ في الأردنّ لتصويبِ المخرجاتِ الرّقابيّةِ وإنهائها

12/26/2024 3:16:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حقّقتِ الجامعةُ الأردنيّةُ أعلى نسبة استجابةٍ بينَ المؤسّساتِ جميعِها في الأردنّ في تصويبِ المخرجاتِ الرّقابيّةِ وإنهائها وفقًا لتقريرِ ديوانِ المحاسبة للعام 2023، بنسبةٍ بلغَت 94%.
والجامعةُ الأردنيّةُ إذْ تحقّقُ الإنجازَ تلوَ الانجاز؛ لتؤكّدَ شعارَ حوكمةِ عمليّاتِها "حاكميَّةٌ رشيدةٌ وإدارةٌ معاصرة"، ضمنَ خطّتِها الإستراتيجيّةِ (2022-2027)، بعدّه أحدَ الغاياتِ الإستراتيجيّة.
وترنو خطّةُ الجامعةِ الإستراتيجيّةِ إلى تعزيزِ ممارساتِ الحاكميّةِ الرّشيدةِ متضمّنةً التّشاركيّة، والشّفافيّة، والعدالة، والمساءلة، والفعاليَّة، إضافةً إلى ترسيخِ ممارساتِ ضمانِ الجَودة، وتجذيرِ قيمِ الجَودةِ والاعتماد، و تطويرِ الأداءِ المؤسّسيّ؛ لمواكبةِ أفضلِ الممارساتِ العالميّة، إضافةً إلى تعزيزِ التّحوُّلِ الرَّقْمِيّ، وأتمتةِ العمليّاتِ والإجراءات.
ويستندُ هذا الإنجازُ إلى رؤيةِ الجامعة؛ لتكونَ قائدةً للتّحوّلِ العلميّ، والتّكنولوجيّ، والاقتصاديّ، والاجتماعيّ، والثّقافيّ، ومتميّزةً في أداءِ دورِها في تطويرِ الدّولةِ الأردنيّةِ وتحديثِها، ورائدةً في خدمةِ المجتمعِ المحليّ، والعالميّ.








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