تكميلية التوجيهي اليوم .. والنتائج مطلع شباط

MENAFN - Khaberni) خبرني - يتوجه، الخميس، قرابةُ 20 ألف طالب وطالبة لتقديم الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024، بعد أن أنهت وزارة والتعليم استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

ورجح مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة ، الخميس، أن يتم إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة التكميلي مطلع شباط المقبل، بحسب

المملكة.

ومن المقرر أن يتقدم للامتحانات كافة 83217 مشتركاً ومشتركة؛ منهم 70859 مشتركًا ومشتركة من ‌الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و12358 مشتركًا ومشتركة من طلبة رفع المعدل، موزعين على فروع الأكاديمي والمهني.

وسيجري عقد الامتحان، الذي ينتهي في 13 كانون الثاني المقبل، في (384) مركزا امتحانيا؛ في مديريات التربية والتعليم كافة؛ تشتمل على (837) قاعة امتحانية، إضافة إلى (42) قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزًا موزعة على محافظات المملكة.

وسيتقدم للامتحان (57) مشتركًا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعين على (9) قاعات، فيما سيتقدم للامتحان (292) مشتركًا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة موزعين كما يلي: الصم (64)، المكفوفون (36)، إعاقات حركية (85)، شلل دماغي (35)، ضعاف البصر (72).

وكانت الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن تقديم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر وجاهزية تامة؛ من توفير احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية.

كما راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

ووجهت الوزارة عددًا من الرسائل والإرشادات للمشتركين في الامتحان، حرصًا منها على سلامة سير امتحاناتهم، أبرزها الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، مبينة أن الجلسة الأولى للامتحان ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية ظهرًا.

وشملت الإرشادات التزام كل مشترك بإحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، يومياً عند تقديم الامتحان، مؤكدة على المشتركين عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان تلافيًا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات، والتأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان، والتأكد من برنامج الامتحان والمباحث المقررة، والوقت المحدد لكل امتحان، والالتزام بالتعليمات الناظمة له.

ودعت أولياء أمور المشتركين إلى مراعاة ظروف أبنائهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، وعدم التجمهر خارج مراكز الامتحان أو في محيطها حفاظا على سلامة سير امتحانات أبنائهم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان التكميلي، فيما بينت الوزارة أن غرفة العمليات سيناط بها استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.

وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي: أرضي (065699916)، (065692368) خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439)، (0791881450)

وتعقد الوزارة هذا الامتحان بالشراكة والتنسيق بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة لها: وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، وهيئة الاتصالات الخاصة / القوات المسلحة – الجيش العربي، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام.