البلبيسي : الفيروس المنتشر حاليا في الاردن هو الإنفلونزا وليس كور

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الخميس، إنّ الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا وليس كورونا.

وأضاف البلبيسي،

أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريناها كشفت أن من بين كل 100 فحص ظهر 1% منها كورونا و 20% إنلفونزا، بحسب المملكة.

وأشار إلى عدم تخصيص أكثر من 20% من أسرة المستشفيات لجائحة فيروس كورونا، حيث كان النظام الصحي في الأردن من أفضل الاستجابات في العالم.