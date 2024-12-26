البلبيسي : الفيروس المنتشر حاليا في الاردن هو الإنفلونزا وليس كور

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الخميس، إنّ الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا وليس كورونا.
وأضاف البلبيسي،
أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريناها كشفت أن من بين كل 100 فحص ظهر 1% منها كورونا و 20% إنلفونزا، بحسب المملكة.
وأشار إلى عدم تخصيص أكثر من 20% من أسرة المستشفيات لجائحة فيروس كورونا، حيث كان النظام الصحي في الأردن من أفضل الاستجابات في العالم.
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