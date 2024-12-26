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أجواء باردة نسبيا الخميس وانخفاض في الحرارة الجمعة

12/26/2024 12:19:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ الخميس ويكون الطقس باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 16 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 14 - 3, وفي مناطق البادية 19 - 4، وفي مناطق السهول 17 - 6, وفي الأغوار الشمالية 22 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 12, وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يطرأ الجمعة، انخفاض آخر في درجات الحرارة؛ ليصبح الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا في أغلب المناطق، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويكون الطقس السبت، باردا نسبيًا وغائما جزئيًا في أغلب المناطق، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وترتفع الأحد، درجات الحرارة قليلاً؛ ويكون الطقس باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية.

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