جيش الاحتلال: إصابة بعملية دهس عند منطقة غوش عتصيون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إسرائيلية انه ورد بلاغ عن عملية دهس عند منطقة غوش عتصيون.
وأضافت "أنباء أولية عن إصابة شخص جراء عملية دهس قرب منطقة غوش عتصيون".
وبينت "إصابة شخص في عملية الدهس عند منطقة غوش عتصيون وفرار السيارة التي نفذتها".
وتابعت "الجيش يستدعي مزيدا من القوات إلى منطقة غوش عتصيون بعد الاشتباه بوقوع عملية دهس".
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