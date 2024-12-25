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جلالة الملك المعظم يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

12/25/2024 8:05:07 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، هذا اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للبلاد.
وقد نقل سموه إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء.
ورحب حضرة صاحب الجلالة، بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وأبلغه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وأخلص تمنياته لخادم الحرمين بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق مزيدًا من التطور والازدهار.
وأعرب جلالته عن اعتزازه بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية وثيقة وراسخة، وما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي من تطور مستمر على كافة المستويات لتحقيق كل الخير للشعبين الشقيقين، مشيدًا أيده الله بالمساعي الطيبة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في تطوير وتنمية أواصر العلاقات البحرينية السعودية المتميزة.
كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المستجدات والقضايا محل الاهتمام المشترك.
هذا، وقد كان سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم في استقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود لدى وصوله إلى البلاد في قاعدة الصخير الجوية.

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