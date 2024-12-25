جلالة الملك المعظم يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم ، هذا اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير
الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للبلاد.
وقد نقل
سموه إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء.
ورحب حضرة صاحب الجلالة، بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وأبلغه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وأخلص تمنياته لخادم الحرمين بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق مزيدًا من التطور والازدهار.
وأعرب جلالته عن اعتزازه بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية وثيقة وراسخة، وما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي من تطور مستمر على كافة المستويات لتحقيق كل الخير للشعبين الشقيقين، مشيدًا أيده الله بالمساعي الطيبة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في تطوير وتنمية أواصر العلاقات البحرينية السعودية المتميزة.
كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المستجدات والقضايا محل الاهتمام المشترك.
هذا، وقد كان سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم في استقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود لدى وصوله إلى البلاد في قاعدة الصخير الجوية.
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