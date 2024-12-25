الكشف عن مخالفات مالية وإدارية في مركز أعلاف الجويدة

الكشف عن مخالفات مالية وإدارية في مركز أعلاف الجويدة
التاريخ
12/25/2024 7:18:07 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2023 عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في مركز أعلاف الجويدة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، أبرزها تحويل أعلاف مخصصة لمزارعين إلى طرف آخر بهدف المتاجرة
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