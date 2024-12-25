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الكشف عن مخالفات مالية وإدارية في مركز أعلاف الجويدة

12/25/2024 7:18:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2023 عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في مركز أعلاف الجويدة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، أبرزها تحويل أعلاف مخصصة لمزارعين إلى طرف آخر بهدف المتاجرة

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