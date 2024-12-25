مسيحيو الأردن يحيون قداس عيد الميلاد المجيد

MENAFN - Khaberni) خبرني - أقامت الطوائف المسيحية في مختلف الكنائس في المملكة مساء الثلاثاء صلاة القداس احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

وفي رسالته لهذا العام، دعا مطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطا الله، بأن يعم السلام والأمن في المنطقة، وأن ينعم به الأهل في غزة وفلسطين وسوريا ولبنان.

كما أكد المطران خريستوفوروس أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس، والدور الأردني في رعايتها، ودعم صمود المقدسيين وحماية حقوق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية.