مسيحيو الأردن يحيون قداس عيد الميلاد المجيد

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- Khaberni) خبرني - أقامت الطوائف المسيحية في مختلف الكنائس في المملكة مساء الثلاثاء صلاة القداس احتفالا بعيد الميلاد المجيد.
وفي رسالته لهذا العام، دعا مطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطا الله، بأن يعم السلام والأمن في المنطقة، وأن ينعم به الأهل في غزة وفلسطين وسوريا ولبنان.
كما أكد المطران خريستوفوروس أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس، والدور الأردني في رعايتها، ودعم صمود المقدسيين وحماية حقوق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية.
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