Wednesday, 25 December 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيحيو الأردن يحيون قداس عيد الميلاد المجيد

12/25/2024 7:18:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أقامت الطوائف المسيحية في مختلف الكنائس في المملكة مساء الثلاثاء صلاة القداس احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

وفي رسالته لهذا العام، دعا مطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطا الله، بأن يعم السلام والأمن في المنطقة، وأن ينعم به الأهل في غزة وفلسطين وسوريا ولبنان.

كما أكد المطران خريستوفوروس أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس، والدور الأردني في رعايتها، ودعم صمود المقدسيين وحماية حقوق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية.

MENAFN25122024000151011027ID1109029556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث