المحاسبة: موظفة تعمل 10 أيام في السنة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في شركة مياه اليرموك، وفق الآتي:
لدى تدقيق ملف الموظفة (......) تبين ما يلي:
لا يوجد ما يثبت دوام الموظفة في الشركة من تاريخ 2021/1/3 ولغاية 2021/12/31 حسب كشوفات الدوام.
أظهرت كشوفات الدوام لعام 2022 أن الموظفة قد عملت (10) أيام فقط خلال العام علماً انها حصلت على إجازات سنوية (28) يوما وإجازات مرضية (8) أيام.
التزمت الموظفة بإثبات الدوام من تاريخ 2023/1/1 ولغاية 2023/1/15 وبعدها حصلت على اجازات سنوية ومرضية ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها خلافاً لأحكام المادة (44) من نظام الموارد البشرية للعاملين في شركة مياه اليرموك.
التوصية: اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول.
الإجراء: طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (35130/1/11/55) تاريخ 2023/6/14 اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول وطلب بموجب الكتاب رقم (55/11/1/53197) تاريخ 2023/9/28 تزويده بتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الكتاب رقم (834/6/3) تاريخ 2023/4/11 وتم الرد بموجب كتاب شركة مياه اليرموك رقم (2620/1111) تاريخ 2023/7/26 وما زال الموضوع قيد المتابعة.
العاملين بنظام الشيكات في الوحدات التنظيمية التابعة للشركة
لدى إجراء الفحص الفجائي على عينة من مستندات الصرف لشهر (11) لعام 2023 تبين صرف أجور شهرية بمبلغ 77,783 دينار إلى (233) عامل مقابل استئجار خدماتهم على نظام الشيكات في الشركة دون وجود سند قانوني.
التوصية: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول.
الإجراء: طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (23074/1/11/55 ) تاريخ 2024/4/29 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتوصيب الملاحظات, وما زال الموضوع قيد المتابعة.
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