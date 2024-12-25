Wednesday, 25 December 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحاسبة: موظفة تعمل 10 أيام في السنة

12/25/2024 7:18:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في شركة مياه اليرموك، وفق الآتي:


لدى تدقيق ملف الموظفة (......) تبين ما يلي:


لا يوجد ما يثبت دوام الموظفة في الشركة من تاريخ 2021/1/3 ولغاية 2021/12/31 حسب كشوفات الدوام.


أظهرت كشوفات الدوام لعام 2022 أن الموظفة قد عملت (10) أيام فقط خلال العام علماً انها حصلت على إجازات سنوية (28) يوما وإجازات مرضية (8) أيام.


التزمت الموظفة بإثبات الدوام من تاريخ 2023/1/1 ولغاية 2023/1/15 وبعدها حصلت على اجازات سنوية ومرضية ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها خلافاً لأحكام المادة (44) من نظام الموارد البشرية للعاملين في شركة مياه اليرموك.


التوصية: اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول.


الإجراء: طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (35130/1/11/55) تاريخ 2023/6/14 اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول وطلب بموجب الكتاب رقم (55/11/1/53197) تاريخ 2023/9/28 تزويده بتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الكتاب رقم (834/6/3) تاريخ 2023/4/11 وتم الرد بموجب كتاب شركة مياه اليرموك رقم (2620/1111) تاريخ 2023/7/26 وما زال الموضوع قيد المتابعة.


العاملين بنظام الشيكات في الوحدات التنظيمية التابعة للشركة


لدى إجراء الفحص الفجائي على عينة من مستندات الصرف لشهر (11) لعام 2023 تبين صرف أجور شهرية بمبلغ 77,783 دينار إلى (233) عامل مقابل استئجار خدماتهم على نظام الشيكات في الشركة دون وجود سند قانوني.


التوصية: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول.


الإجراء: طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (23074/1/11/55 ) تاريخ 2024/4/29 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتوصيب الملاحظات, وما زال الموضوع قيد المتابعة.

MENAFN25122024000151011027ID1109029555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث