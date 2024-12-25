المحاسبة: موظفة تعمل 10 أيام في السنة

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في شركة مياه اليرموك، وفق الآتي:





لدى تدقيق ملف الموظفة (......) تبين ما يلي:





لا يوجد ما يثبت دوام الموظفة في الشركة من تاريخ 2021/1/3 ولغاية 2021/12/31 حسب كشوفات الدوام.





أظهرت كشوفات الدوام لعام 2022 أن الموظفة قد عملت (10) أيام فقط خلال العام علماً انها حصلت على إجازات سنوية (28) يوما وإجازات مرضية (8) أيام.





التزمت الموظفة بإثبات الدوام من تاريخ 2023/1/1 ولغاية 2023/1/15 وبعدها حصلت على اجازات سنوية ومرضية ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها خلافاً لأحكام المادة (44) من نظام الموارد البشرية للعاملين في شركة مياه اليرموك.





التوصية: اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول.





الإجراء: طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (35130/1/11/55) تاريخ 2023/6/14 اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول وطلب بموجب الكتاب رقم (55/11/1/53197) تاريخ 2023/9/28 تزويده بتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الكتاب رقم (834/6/3) تاريخ 2023/4/11 وتم الرد بموجب كتاب شركة مياه اليرموك رقم (2620/1111) تاريخ 2023/7/26 وما زال الموضوع قيد المتابعة.





العاملين بنظام الشيكات في الوحدات التنظيمية التابعة للشركة





لدى إجراء الفحص الفجائي على عينة من مستندات الصرف لشهر (11) لعام 2023 تبين صرف أجور شهرية بمبلغ 77,783 دينار إلى (233) عامل مقابل استئجار خدماتهم على نظام الشيكات في الشركة دون وجود سند قانوني.





التوصية: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول.





الإجراء: طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (23074/1/11/55 ) تاريخ 2024/4/29 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتوصيب الملاحظات, وما زال الموضوع قيد المتابعة.