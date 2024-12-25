5,675 دينار بدل إضافي لمحام في شركة حكومية تم شراء خدماته

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- Khaberni) خبرني - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص.
ولدى مراجعة قيود وسجلات وحسابات الشركة للأعوام (2015) - (2022)، تبين قيام الشركة بصرف بدل العمل الإضافي للمحامي (.....) بمبلغ إجمالي 5,675 دينار خلال السنوات (2018-2022) خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم تاريخ 2016/5/9 المتضمن الموافقة على شراء خدمات المذكور بمبلغ 1,500 دينار شهريا وتحديد أتعابه وأي أعمال أخرى تكلفه بها وزارة المالية.
التوصية: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويب حسب الأصول.
الاجراء: تم الرد بموجب كتاب الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص رقم (1 / صكوك / 404) تاريخ 2023/12/19 وتم تصويب عدد من البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.
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