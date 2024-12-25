5,675 دينار بدل إضافي لمحام في شركة حكومية تم شراء خدماته

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص.

ولدى مراجعة قيود وسجلات وحسابات الشركة للأعوام (2015) - (2022)، تبين قيام الشركة بصرف بدل العمل الإضافي للمحامي (.....) بمبلغ إجمالي 5,675 دينار خلال السنوات (2018-2022) خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم تاريخ 2016/5/9 المتضمن الموافقة على شراء خدمات المذكور بمبلغ 1,500 دينار شهريا وتحديد أتعابه وأي أعمال أخرى تكلفه بها وزارة المالية.

التوصية: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويب حسب الأصول.

الاجراء: تم الرد بموجب كتاب الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص رقم (1 / صكوك / 404) تاريخ 2023/12/19 وتم تصويب عدد من البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.



