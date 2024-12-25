36 مديراً بلا مديريات بالأردن!

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن وجود 36 مديراً بلا مديريات في وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث أشار إلى وجود 99 مسمى مدير ضمن جدول التشكيلات، مقابل 63 مديرية فقط وفقاً للهيكل التنظيمي الرسمي للوزارة.





وأوضح التقرير أن عدد المديريات في الهيكل التنظيمي يبلغ 45 مديرية فقط، مما يعكس عدم تطابق بين عدد المسميات الوظيفية وعدد المديريات، في مخالفة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 159 لسنة 2019.





كما أشار التقرير إلى وجود تجاوزات في استحداث مديريات جديدة وإلغاء أو فصل أخرى دون تعديل النظام الرسمي، إضافة إلى استحداث وحدات إدارية جديدة بطريقة غير قانونية.





ولفت التقرير إلى وجود 101 موظف يشغلون وظائف إشرافية في الوزارة بالرغم من أن درجاتهم وفئاتهم الوظيفية لا تؤهلهم لذلك، وهو ما يخالف أحكام المادة (7) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف.