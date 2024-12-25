36 مديراً بلا مديريات بالأردن!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن وجود 36 مديراً بلا مديريات في وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث أشار إلى وجود 99 مسمى مدير ضمن جدول التشكيلات، مقابل 63 مديرية فقط وفقاً للهيكل التنظيمي الرسمي للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد المديريات في الهيكل التنظيمي يبلغ 45 مديرية فقط، مما يعكس عدم تطابق بين عدد المسميات الوظيفية وعدد المديريات، في مخالفة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 159 لسنة 2019.
كما أشار التقرير إلى وجود تجاوزات في استحداث مديريات جديدة وإلغاء أو فصل أخرى دون تعديل النظام الرسمي، إضافة إلى استحداث وحدات إدارية جديدة بطريقة غير قانونية.
ولفت التقرير إلى وجود 101 موظف يشغلون وظائف إشرافية في الوزارة بالرغم من أن درجاتهم وفئاتهم الوظيفية لا تؤهلهم لذلك، وهو ما يخالف أحكام المادة (7) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف.
MENAFN25122024000151011027ID1109029379
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.