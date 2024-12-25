13 شهيدا وإصابات إثر قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر أعلامية، باستشهاد 10 مواطنين وعدة إصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة معن شرق محافظة خان يونس.

كما استشهد مواطن وزوجته في قصف استهدف شقة سكنية بالقرب من أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد الشاب أحمد المنيراوى

في قصف منزل عائلته في دير البلح وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,338 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,764 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.