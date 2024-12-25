13 شهيدا وإصابات إثر قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف طيران
الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر أعلامية، باستشهاد 10 مواطنين وعدة إصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة معن شرق محافظة خان يونس.
كما استشهد مواطن وزوجته في قصف استهدف شقة سكنية بالقرب من أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد الشاب أحمد المنيراوى
في قصف منزل عائلته في دير البلح وسط القطاع.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,338 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,764 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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