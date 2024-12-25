إصابتان بجروح حرجة جراء قصف للاحتلال في بلدة طمون

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN - أصيب مواطنان بجروح حرجة، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف
نفذه الاحتلال من طائرة مسيرة على بلدة طمون جنوب شرق طوباس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة مواطنين جراء عملية القصف، حيث تم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، بعد منتصف الليلة، البلدة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف شرقي البلدة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة على علو منخفض.
يتبع...
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