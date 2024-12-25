إصابتان بجروح حرجة جراء قصف للاحتلال في بلدة طمون

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - أصيب مواطنان بجروح حرجة، فجر اليوم الأربعاء، جراء نفذه الاحتلال من طائرة مسيرة على بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة مواطنين جراء عملية القصف، حيث تم نقلهما إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، بعد منتصف الليلة، البلدة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف شرقي البلدة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة على علو منخفض.

يتبع...