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إيران تطلق اسم السنوار على شارع في طهران

12/25/2024 2:07:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الإيرانية إطلاق اسم رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الراحل يحيي السنوار على أحد شوارع طهران.
وتم التصويت على تغيير اسم شارع بيستون، الواقع بين شارع فتحي شقاقي وساحة الجهاد، ليصبح باسم يحيى السنوار، خلال الجلسة العلنية رقم 290 لمجلس مدينة طهران.
كما تم خلال الجلسة مناقشة وتحديد أسماء جديدة لبعض شوارع طهران، حيث تم طرح تغيير اسم الطريق السريع "لشكري"، الممتد من ميدان آزادي إلى الطريق السريع المسمى "مهدوي كني" ضمن نطاق المناطق 9 و21، ليصبح باسم حسن نصرالله، وتغيير اسم شارع بيستون ليحمل اسم يحيى السنوار.
وتقرر تأجيل قرار تسمية الطريق السريع باسم نصرالله لمزيد من الدراسة، في حين تمت الموافقة على اقتراح تسمية شارع باسم يحيى السنوار.
روسيا اليوم










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