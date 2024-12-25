مديرية الأمن العام تنعى منصور والشهوان

مديرية الأمن العام تنعى منصور والشهوان
التاريخ
12/25/2024 1:10:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
نعت مديرية الأمن العام اثنين من مرتباتها اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى خلال الأيام السابقة.
حيث نعى مدير الامن العام وجميع منتسبي المديرية زميلهم النقيب علي زيد محمد منصور و الملازم اول اسماعيل عبدالحافظ سالم الشهوان
انا لله وانا اليه راجعون
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