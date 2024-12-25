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مديرية الأمن العام تنعى منصور والشهوان

12/25/2024 1:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعت مديرية الأمن العام اثنين من مرتباتها اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى خلال الأيام السابقة.

حيث نعى مدير الامن العام وجميع منتسبي المديرية زميلهم النقيب علي زيد محمد منصور و الملازم اول اسماعيل عبدالحافظ سالم الشهوان

انا لله وانا اليه راجعون







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