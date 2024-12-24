Wednesday, 25 December 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخبنا يحجز البطاقة الأولى لنهائي بطولة الصداقة الخليجية

12/24/2024 7:16:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حجز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للصم‭ ‬التذكرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬الصالات،‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضات‭ ‬الصم‭ ‬حتى‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬فوزًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬18‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬جمع‭ ‬النقاط‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وأظهر‭ ‬منتخبنا‭ ‬تفوقًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬مستفيدًا‭ ‬من‭ ‬الفارق‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمنتخب‭ ‬القطري‭. ‬وسيطر‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬مما‭ ‬مكّن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬تاريخية‭ ‬ومريحة‭ ‬أكدت‭ ‬جاهزيته‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

وحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬فوزًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬ومستحقًا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬ليحافظ‭ ‬على‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬السعودية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزهراني،‭ ‬فارس‭ ‬سعيد‭ ‬الزهراني،‭ ‬وهاني‭ ‬الزهراني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬عكسي‭ ‬سجله‭ ‬مدافع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬إسماعيل‭ ‬الحمادي‭ ‬في‭ ‬مرماه‭.‬

مواجهتان‭ ‬حاسمتان‭ ‬اليوم‭ ‬

وتختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مباريات‭ ‬مرحلة‭ ‬جمع‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬الصالات،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬ستحددان‭ ‬ملامح‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

ففي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬4:00‭
‬عصرًا،‭ ‬يلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حاسمة‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وتجنب‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬الحسابات‭ ‬المعقدة‭.‬

أما‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭
‬مساءً،‭ ‬فستجمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ونظيره‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الأخضر‭ ‬السعودي‭.‬

MENAFN24122024000055011008ID1109028564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث