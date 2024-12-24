منتخبنا يحجز البطاقة الأولى لنهائي بطولة الصداقة الخليجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حجز منتخبنا الوطني للصم التذكرة الأولى إلى نهائي بطولة الصداقة الخليجية لكرة قدم الصالات، التي يستضيفها الاتحاد البحريني لرياضات الصم حتى 26 ديسمبر الجاري، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على نظيره القطري بنتيجة 18-1 في ختام مبارياته في مرحلة جمع النقاط من البطولة.
وأظهر منتخبنا تفوقًا كبيرًا في المباراة، مستفيدًا من الفارق الواضح في الإمكانيات الفنية والبدنية مقارنة بالمنتخب القطري. وسيطر منتخبنا على مجريات اللقاء منذ البداية، مما مكّن الفريق من تحقيق نتيجة تاريخية ومريحة أكدت جاهزيته للمنافسة على اللقب.
وحقق المنتخب السعودي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على نظيره الإماراتي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، ليحافظ على حظوظه في التأهل إلى المباراة النهائية.
وسجل أهداف السعودية كل من عبدالرحمن الزهراني، فارس سعيد الزهراني، وهاني الزهراني، بالإضافة إلى هدف عكسي سجله مدافع المنتخب الإماراتي إسماعيل الحمادي في مرماه.
مواجهتان حاسمتان اليوم
وتختتم اليوم الأربعاء مباريات مرحلة جمع النقاط في بطولة الصداقة الخليجية لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، بإقامة مواجهتين حاسمتين ستحددان ملامح المتأهلين إلى المباراة النهائية.
ففي المباراة الأولى، التي تنطلق عند الساعة 4:00
عصرًا، يلتقي المنتخب العماني نظيره الإماراتي في مواجهة حاسمة يسعى من خلالها المنتخب العماني إلى تأكيد تأهله إلى المباراة النهائية وتجنب الدخول في دوامة الحسابات المعقدة.
أما المباراة الثانية، التي تقام في تمام الساعة 6:00
مساءً، فستجمع بين المنتخب السعودي ونظيره القطري في لقاء يتوقع أن يكون في مصلحة الأخضر السعودي.
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