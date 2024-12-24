منتخبنا يحجز البطاقة الأولى لنهائي بطولة الصداقة الخليجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حجز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للصم‭ ‬التذكرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬الصالات،‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضات‭ ‬الصم‭ ‬حتى‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬فوزًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬18‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬جمع‭ ‬النقاط‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وأظهر‭ ‬منتخبنا‭ ‬تفوقًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬مستفيدًا‭ ‬من‭ ‬الفارق‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمنتخب‭ ‬القطري‭. ‬وسيطر‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬مما‭ ‬مكّن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬تاريخية‭ ‬ومريحة‭ ‬أكدت‭ ‬جاهزيته‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

وحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬فوزًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬ومستحقًا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬ليحافظ‭ ‬على‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬السعودية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزهراني،‭ ‬فارس‭ ‬سعيد‭ ‬الزهراني،‭ ‬وهاني‭ ‬الزهراني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬عكسي‭ ‬سجله‭ ‬مدافع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬إسماعيل‭ ‬الحمادي‭ ‬في‭ ‬مرماه‭.‬

مواجهتان‭ ‬حاسمتان‭ ‬اليوم‭ ‬

وتختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مباريات‭ ‬مرحلة‭ ‬جمع‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬قدم‭ ‬الصالات،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬ستحددان‭ ‬ملامح‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

ففي‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬4:00‭

‬عصرًا،‭ ‬يلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حاسمة‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وتجنب‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬الحسابات‭ ‬المعقدة‭.‬

أما‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭

‬مساءً،‭ ‬فستجمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ونظيره‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الأخضر‭ ‬السعودي‭.‬