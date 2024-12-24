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الملك يهنئ المسيحيين بمناسبة العيد المجيد

12/24/2024 3:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، المسيحيين بمناسبة العيد المجيد.
وقال جلالته عبر منصة "أكس": "أهنئ أهلنا المسيحيين في وطننا الغالي بمناسبة العيد المجيد، وندعو الله أن يكون عام سلام وطمأنينة على الجميع. كل عام وأنتم بخير".








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