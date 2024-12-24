الملك يهنئ المسيحيين بمناسبة العيد المجيد

الملك يهنئ المسيحيين بمناسبة العيد المجيد
التاريخ
12/24/2024 3:13:28 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، المسيحيين بمناسبة العيد المجيد.
وقال جلالته عبر منصة "أكس": "أهنئ أهلنا المسيحيين في وطننا الغالي بمناسبة العيد المجيد، وندعو الله أن يكون عام سلام وطمأنينة على الجميع. كل عام وأنتم بخير".
MENAFN24122024000208011052ID1109028327
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.