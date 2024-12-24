ولي العهد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ولي العهد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد
التاريخ
12/24/2024 3:13:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
ونشر سموه عبر خاصية "ستوري" على انستغرام، صورة تحوي موقع المغطس وموقع أم الجمال الأثري وفسيفساء داخل كنسية جبل نيبو، وكتب عليها عيد ميلاد مجيد.
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