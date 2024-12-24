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ولي العهد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

12/24/2024 3:13:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
ونشر سموه عبر خاصية "ستوري" على انستغرام، صورة تحوي موقع المغطس وموقع أم الجمال الأثري وفسيفساء داخل كنسية جبل نيبو، وكتب عليها عيد ميلاد مجيد.








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