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تقرير أممي: تفشي المجاعة في 5 مناطق بالسودان

12/24/2024 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد تقرير مدعوم من الأمم المتحدة أن المجاعة تتفشى في 5 مناطق على الأقل في السودان، مع استمرار الحرب هناك.


ووفقا لتقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإنه من المتوقع توسع المجاعة في إقليم دارفور بحلول أيار المقبل حيث تم الإعلان عنها في آب 2024 في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور، ومن ثم امتدت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة الغربية.


وأشار التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي وصل لمستويات أسوأ مما كان متوقعا، حيث من المتوقع أن يواجه 24.6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول أيار المقبل، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى من ذلك.

MENAFN24122024000208011052ID1109028320

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