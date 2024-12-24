مساع زراعية في عجلون لمواجهة التغير المناخي

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- Khaberni) خبرني - قال مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رامي العدوان إن المحافظة تتميز بتنوع أنماطها الزراعية حيث تجمع بين الزراعات الصيفية والشتوية بفضل مناخها المعتدل وغزارة هطول الأمطار خلال فصل الشتاء.
وأضاف العدوان، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التغير المناخي أصبح تحدياً كبيراً يؤثر على الإنسان وعلى المواسم الزراعية، حيث تداخلت الفصول بشكل غير مسبوق، وبادرت وزارة الزراعة بالتعامل مع هذا التحدي من خلال دعم وإرشاد المزارعين وتشجيعهم على تبني أساليب زراعية حديثة.
وأوضح أن الوزارة تدعم المزارعين في المحافظة من خلال مشاريع الحصاد المائي، حيث جرى إنشاء آبار لتجميع مياه الأمطار بسعة تصل إلى 30 متراً مكعباً، مما يساعد المزارعين في ري محاصيلهم خلال فترات الانحباس المطري والصيف، إضافة إلى صيانة وترميم قنوات المياه المعتمدة على الينابيع، التي تنتشر في المحافظة.
وأشار العدوان إلى إدخال زراعات جديدة في عجلون مثل الكركم والفول السوداني، التي حققت نجاحاً ملحوظاً، إلى جانب تشجيع زراعة المحاصيل الاستوائية ذات القيمة التسويقية مثل الببايا، الأفوكادو، المانجو، والسماق.
وأكد العدوان أن منطقة راجب في عجلون تشتهر بزراعة الخضروات، بينما يعتمد معظم المزارعين في المحافظة على زراعة الأشجار المثمرة مثل الخوخ، الدراق، والمشمش وتعمل المديرية بالتعاون مع مؤسسات أهلية ومنظمات دولية لدعم صغار المزارعين وتشجيع الزراعات غير التقليدية بهدف التغلب على تأثيرات التغير المناخي.
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