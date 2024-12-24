مساع زراعية في عجلون لمواجهة التغير المناخي

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رامي العدوان إن المحافظة تتميز بتنوع أنماطها الزراعية حيث تجمع بين الزراعات الصيفية والشتوية بفضل مناخها المعتدل وغزارة هطول الأمطار خلال فصل الشتاء.

وأضاف العدوان، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التغير المناخي أصبح تحدياً كبيراً يؤثر على الإنسان وعلى المواسم الزراعية، حيث تداخلت الفصول بشكل غير مسبوق، وبادرت وزارة الزراعة بالتعامل مع هذا التحدي من خلال دعم وإرشاد وتشجيعهم على تبني أساليب زراعية حديثة.

وأوضح أن الوزارة تدعم المزارعين في المحافظة من خلال الحصاد المائي، حيث جرى إنشاء آبار لتجميع مياه الأمطار بسعة تصل إلى 30 متراً مكعباً، مما يساعد المزارعين في ري محاصيلهم خلال فترات الانحباس المطري والصيف، إضافة إلى صيانة وترميم قنوات المياه المعتمدة على الينابيع، التي تنتشر في المحافظة.

وأشار العدوان إلى إدخال زراعات جديدة في عجلون مثل الكركم والفول السوداني، التي حققت نجاحاً ملحوظاً، إلى جانب تشجيع زراعة المحاصيل الاستوائية ذات القيمة التسويقية مثل الببايا، الأفوكادو، المانجو، والسماق.

وأكد العدوان أن منطقة راجب في عجلون تشتهر بزراعة الخضروات، بينما يعتمد معظم المزارعين في المحافظة على زراعة الأشجار المثمرة مثل الخوخ، الدراق، والمشمش وتعمل المديرية بالتعاون مع مؤسسات أهلية ومنظمات دولية لدعم صغار المزارعين وتشجيع الزراعات غير التقليدية بهدف التغلب على تأثيرات التغير المناخي.