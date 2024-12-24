استشهاد فلسطينيتين وفتى في قصف للاحتلال على مخيم (طولكرم) بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم (طولكرم) شمال الضفة الغربية إلى ثلاثة شهداء بعد استشهاد فلسطينيتين.
وأوضحت الوزراة في بيان صحفي أن الشهيدتين هما براءة علي (30 عاما) وخولة عبدة (51 عاما) وأنهما استشهدتا جراء قصف
للاحتلال على المخيم.
وكان الفتى فتحي عبيد (18 عاما) قد استشهد صباح اليوم بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر والبطن.
ومنذ صباح الثلاثاء الماضي يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عملية عسكرية واسعة في المخيم وسط تدمير البنى التحتية واطلاق الرصاص على منازل الفلسطينيين. (النهاية)
ن ق / ح م ف
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