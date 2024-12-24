وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع“جلاكسو سميث كلاين” لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة

MENAFN - Asdaf News) في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي الإمدادات الطبية والصحة العامة، وقعت وزارة الصحة مذكرات تفاهم مع شركة“جلاكسو سميث كلاين” العالمية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لدعم برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يُعتبر أحد برامج رؤية المملكة 2030.

تهدف مذكرات التفاهم إلى تطوير الدعم المعرفي و العلمي لتحسين كفاءة سلاسل إمداد اللقاحات، مع التركيز على تعزيز الأمان الدوائي و ضمان توافر اللقاحات الأساسية دون انقطاع. كما تسعى الاتفاقية إلى دعم الخطط الاستراتيجية للحملات الوطنية للقاحات.

و في مجال الصحة العامة، تشمل مذكرات التفاهم شراكة لتعزيز معدلات الامتثال للقاحات من خلال حملات توعوية تستهدف المرضى في مراكز الرعاية الصحية الأولية و المستشفيات و المراكز المتخصصة. كما تشمل تقديم الدعم اللوجستي و التقني، و تنظيم دورات تدريبية و فعاليات توعوية لرفع الوعي بأهمية اللقاحات، خاصة للفئات الأكثر عرضة، مثل كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة.

و في تصريح له، أكد الدكتور عبدالله مفرح عسيري، وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، على أهمية هذا التعاون مع“جلاكسو سميث كلاين”، و الذي يعزز الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي و رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع. و أشار إلى أهمية إطلاق حملات توعوية مبتكرة باستخدام وسائل التواصل الرقمية والتقليدية لتعزيز المعرفة حول لقاحات الكبار.

و أضاف الدكتور عسيري أن الاتفاقية تشمل تنفيذ مبادرة“نور”، التي تهدف إلى بناء الثقة في اللقاحات والتصدي للشائعات و المعلومات المغلوطة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمارسين الصحيين لتعزيز مهاراتهم و معرفتهم باللقاحات، و الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير الممارسات المحلية.

من جهته، أعرب السيد فاروق ريحان، نائب الرئيس و المدير العام لشركة“جلاكسو سميث كلاين”، عن سعادته بالشراكة مع وزارة الصحة، مؤكدًا أن مذكرات التفاهم تأتي استكمالاً لخطة الشركة للمساهمة في زيادة معدلات تغطية لقاحات البالغين و تسهيل الحصول عليها في المملكة. و أشاد بالثقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي و العالمي.

تُعد“جلاكسو سميث كلاين” شركة أدوية بيولوجية عالمية تسعى لدمج العلم و التكنولوجيا و الموهبة للتغلب على الأمراض، و قد ظلت الشركة لأكثر من 65 عامًا مساهمًا مهمًا في دعم جهود الصحة العامة في المملكة العربية السعودية.

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