وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع“جلاكسو سميث كلاين” لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة

(MENAFN
- Asdaf News)
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي الإمدادات الطبية والصحة العامة، وقعت وزارة الصحة مذكرات تفاهم مع شركة“جلاكسو سميث كلاين” العالمية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لدعم برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يُعتبر أحد برامج رؤية المملكة 2030.
تهدف مذكرات التفاهم إلى تطوير الدعم المعرفي و العلمي لتحسين كفاءة سلاسل إمداد اللقاحات، مع التركيز على تعزيز الأمان الدوائي و ضمان توافر اللقاحات الأساسية دون انقطاع. كما تسعى الاتفاقية إلى دعم الخطط الاستراتيجية للحملات الوطنية للقاحات.
و في مجال الصحة العامة، تشمل مذكرات التفاهم شراكة لتعزيز معدلات الامتثال للقاحات من خلال حملات توعوية تستهدف المرضى في مراكز الرعاية الصحية الأولية و المستشفيات و المراكز المتخصصة. كما تشمل تقديم الدعم اللوجستي و التقني، و تنظيم دورات تدريبية و فعاليات توعوية لرفع الوعي بأهمية اللقاحات، خاصة للفئات الأكثر عرضة، مثل كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة.
و في تصريح له، أكد الدكتور عبدالله مفرح عسيري، وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، على أهمية هذا التعاون مع“جلاكسو سميث كلاين”، و الذي يعزز الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي و رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع. و أشار إلى أهمية إطلاق حملات توعوية مبتكرة باستخدام وسائل التواصل الرقمية والتقليدية لتعزيز المعرفة حول لقاحات الكبار.
و أضاف الدكتور عسيري أن الاتفاقية تشمل تنفيذ مبادرة“نور”، التي تهدف إلى بناء الثقة في اللقاحات والتصدي للشائعات و المعلومات المغلوطة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمارسين الصحيين لتعزيز مهاراتهم و معرفتهم باللقاحات، و الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير الممارسات المحلية.
من جهته، أعرب السيد فاروق ريحان، نائب الرئيس و المدير العام لشركة“جلاكسو سميث كلاين”، عن سعادته بالشراكة مع وزارة الصحة، مؤكدًا أن مذكرات التفاهم تأتي استكمالاً لخطة الشركة للمساهمة في زيادة معدلات تغطية لقاحات البالغين و تسهيل الحصول عليها في المملكة. و أشاد بالثقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي و العالمي.
تُعد“جلاكسو سميث كلاين” شركة أدوية بيولوجية عالمية تسعى لدمج العلم و التكنولوجيا و الموهبة للتغلب على الأمراض، و قد ظلت الشركة لأكثر من 65 عامًا مساهمًا مهمًا في دعم جهود الصحة العامة في المملكة العربية السعودية.
الوسوم#إمدادات اللقاحات #مبادرة نور #مراكز الرعاية الأولية #وزارة الصحة
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