تايس وإبراهيم .. معلومات عن أمريكيين فقدا في سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت منظمة أمريكية غير حكومية، الثلاثاء، معلومات عن شخصين مفقودين في سوريا، هما الصحفي الأمريكي أوستن تايس والمطران السوري الأمريكي يوحنا إبراهيم.وقالت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" إنها على ثقة أن تايس، الذي فقد أثره في سوريا عام 2012 لا يزال على قيد الحياة، لكنها لم تقدم أي معلومات ملموسة حول موقعه.وقال رئيس المنظمة نزار زكا: "لدينا معلومات تفيد أن أوستن كان لا يزال على قيد الحياة حتى يناير 2024، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في أغسطس أنه على قيد الحياة. ونحن على ثقة بأنه على قيد الحياة اليوم".



وفي السياق ذاته، قالت المنظمة إن إبراهيم، الذي خطف خلال الحرب في سوريا عام 2013، شوهد في سجن تابع للحكومة بعد 5 سنوات على ذلك.

وقال زكا إن "يوحنا إبراهيم مواطن أمريكي. وشوهد عام 2018 في الفرع 291" في دمشق، في إشارة إلى أحد سجون نظام الأسد.

وخطف مطران حلب للسريان الأرثوذكس برفقة مطران حلب للروم الأرثوذكس بولس يازجي في أبريل 2013 قرب حلب شمالي سوريا.

واتهمت السلطات السورية يومها "جهاديين من الشيشان" بخطفهما.

