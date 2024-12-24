تايلاند تخطط لتقليص عدد قواتها المسلحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" نقلا عن مجلس الدفاع في البلاد أن تايلاند تخطط لتقليص قواتها المسلحة وميزانية الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة.وكتبت الصحيفة: "تبنى مجلس الدفاع أمس الاثنين في اجتماعه الأخير لعام 2024 خطة لتقليص القوات المسلحة والميزانية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية خلال الفترة من 2026 إلى 2037".



ونقلت عن تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع التايلاندي فومثام فيتشايتشاي الذي ترأس هذا الاجتماع قوله إن الاجتماع وافق على تعديلات على قانون الدفاع الوطني الحالي والتي سيتم تقديمها قريبا إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان.



وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج تخفيض القوات المسلحة التايلاندية يقضي بتخفيض بنسبة 5% من إجمالي عدد القوات خلال مرحلته الأولى (عامي 2026 و2027) وتخفيض بنسبة 50% في مناصب كبار الضباط بحلول عام 2028 من خلال برنامج التقاعد المبكر في سن التقاعد.



كما تهدف استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة إلى التحويل التدريجي لجميع الوحدات القتالية إلى تشكيلات قائمة على التعاقد وتقليص مناصب الرتب في القوات المسلحة التي يتم استبدالها حاليا بالمجندين.



ويوجد في تايلاند نظام القرعة للتجنيد في القوات المسلحة ويتم إجراء قرعة سنويا بين من هم في سن التجنيد.

RT