شهيدة مسنة و 3 إصابات في قصف الاحتلال مخيم طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهدت فلسطينية مسنة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف
طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي موقعا في مخيم طولكرم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت تجمعا لفلسطينيين في حارة الحمام بمخيم طولكرم، ما أدى إلى استشهاد فلسطينية مسنة، وإصابة 3 آخرين بجروح، بينهم طفل (10 سنوات) وإصابة لشاب (29 عاما) بجروح خطيرة،، ونقلوا إلى مستشفى
الشهيد ثابت ثابت.
ومنذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، استشهد في الضفة 824 فلسطينياً بينهم 168 طفلا، وأصيب أكثر من 6500 آخرين بجروح.
وفا
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