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شهيدة مسنة و 3 إصابات في قصف الاحتلال مخيم طولكرم

12/24/2024 8:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهدت فلسطينية مسنة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي موقعا في مخيم طولكرم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت تجمعا لفلسطينيين في حارة الحمام بمخيم طولكرم، ما أدى إلى استشهاد فلسطينية مسنة، وإصابة 3 آخرين بجروح، بينهم طفل (10 سنوات) وإصابة لشاب (29 عاما) بجروح خطيرة،، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت.
ومنذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، استشهد في الضفة 824 فلسطينياً بينهم 168 طفلا، وأصيب أكثر من 6500 آخرين بجروح.
وفا








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