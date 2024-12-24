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اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني

12/24/2024 8:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء، تفعيل قسم خاص بالشكاوى على شركات التأمين.
يأتي ذلك بعد رفض البنك زيادة قسط التأمين الإلزامي للسائق الملتزم، ووضع خصم نسبته 15%.
كما أعلن البنك المركزي في وقت سابق الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة التأمين التي لا تلتزم بمدد تسديد المطالبات تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.








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