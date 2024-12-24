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لعشر أيام .. تحويل السير أعلى جسر القسطل لاستكمال أعمال الصيانة

12/24/2024 8:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان عن إجراء تحويلات مرورية على جسر القسطل بهدف استكمال أعمال مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى) و التي تشمل جسور " الفردوس بمرج الحمام، الدوار الثامن، مادبا، القسطل، وجسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي".
وتأتي التحويلة الجديدة بهدف استبدال فواصل التمدد القائمة أعلى جسر القسطل بفواصل تمدد جديدة حيث سيتم إغلاق السير أعلى الجسر لمدة عشرة أيام.
ويستمر العمل بالتحويلة حتى الثاني من كانون ثاني المقبل على أن يتخذ سالكي الطريق، طريق الخدمة الأيمن والأيسر من خلال النفق بالقرب من مسجد العابدين للالتفاف بدلا من جسر القسطل.
وتشمل الأعمال كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية و دهان العناصر الإنشائية وعناصر السلامة المرورية و استبدال فواصل التمدد القائمة بفواصل تمدد جديدة و صيانة العوارض القائمة و العناصر الإنشائية و الحواجز المعدنية للجسور والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وعملت الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة، مهيبة بالأخوة سالكي الطريق التقيد بالإشارات التحذيرية والارشادية، والالتزام بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.








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